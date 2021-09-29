В Крыму группа туристов заблудилась на горе Демерджи

В Крыму группа туристов из четырех человек сбилась с тропы во время прогулки по горе Демерджи. Им на помощь пришли алуштинские спасатели, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Крымские спасатели 12 часов искали туриста в горах Оказалось, что туристы поднимались в сторону «Долины приведений» на горе Демерджи, не зная точного маршрута. Они сбились с пути и свернули на так называемую «ложную» тропу.

«Группа оказалась на сложном участке со скальными обрывами и сыпучим грунтом», — заключили в ведомстве.