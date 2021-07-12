В Крыму грузовой автомобиль въехал в Mercedes, а затем протаранил магазин

В аварии с участием грузового и легкого авто пострадал человек, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на пресс-службу МВД по РК.

Пять человек пострадали в ДТП на окраине Симферополя ДТП произошло в понедельник в Симферополе. Так, 68-летний водитель авто «ГАЗ-33023» двигался по улице Зенитной и на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении. Действия водителя привели к столкновению его ТС с автомобилем Мерседес-Бенц.

«После столкновения «ГАЗ» выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на магазин, а «Мерседес» от удара отбросило влево с последующим наездом на металлическое ограждение», — уточнили в ведомстве.