В Крыму хотят открыть филиал Института водных проблем РАН

В Крыму планируют открыть филиал Института водных проблем РАН, работать в который пригласят крымских ученых и федеральных специалистов, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на научного руководителя института, члена-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна.

Когда в Крыму ждать дожди? Дата открытия филиала не уточняется.

«Мы подготовили и передали документы через президиум РАН в Министерство науки и образования, но реакции пока нет. Необходимо объединить усилия крымский и московских исследователей», — подчеркнул он.