В Крыму и Краснодарском крае летом планирует отдых каждый пятый житель РФ

В этом году каждый пятый россиянин планирует посетить курорты Крыма и Краснодарского края, пишет Прайм, ссылаясь на аналитиков сервиса поездок и путешествий.

Крым одним из первых получит инвестиции на развитие туризма от властей РФ Согласно опросам, более 60 тысяч рублей на отдых готовы потратить 9% россиян, от 40 до 60 тысяч — 8% опрошенных, 16% отложили на отпуск от 20 до 40 тысяч, каждый четвертый респондент рассчитывает уложиться в сумму до 20 тысяч рублей.

«Россияне считают Крым и Краснодарский край самыми бюджетными вариантами», — добавили в сообщении.