В Крыму и Севастополе выявили 104 больных коронавирусом за сутки

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104 новых случая заболевая коронавирусом выявлено в Крыму и Севастополе за минувшие сутки. При этом по информации Министерства здравоохранения соседнего региона, 2 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

На своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что количество новых заразившихся на полуострове превысило 80 человек.

«За 23 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции. 29 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Украины», — написал Сергей Аксёнов.

Всего с начала пандемии в Крыму коронавирусом заболели более 4 тысяч человек.

В Севастополе 23 сентября общее количество заболевших достигло 888 человек. По данным пресс-службы городского Правительства, за минувшие сутки выявлено 23 новых случая COVID-19. Возраст новых пациентов – от 13 до 92 лет. Из них 21 человек – жители Севастополя, двое – приехали из других регионов страны.

Ещё 15 человек были выписаны после выздоровления. В настоящий момент под наблюдением в инфекционной больнице находятся 217 пациентов, в городской больнице №9 – 204. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».