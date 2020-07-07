В Крыму инвестируют в транспортировку и хранение

В Республике Крым наблюдается рост объема инвестиций в основной капитал за I квартал 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РК.

Рост объема инвестиций в основной капитал по итогам I квартала 2020 года составил порядка 8,6 %.

— По информации Крымстата объем инвестиций в основной капитал за первый квартал составил 20 млрд руб. Сюда не входят данные по субъектам малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. Данные радуют, не сомневаюсь, что инвестиционная привлекательность региона будет только возрастать, – отметила заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Вице-премьера сообщила, что в разбивке по видам экономической деятельности наибольший удельный вес составляют инвестиции в транспортировку и хранение (66,8%), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (5,1%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (5,1%) и образование (5,1%).