В Крыму из-за жары и перегрузки сети происходят аварийные отключения света

В Крыму фиксируются локальные аварийные отключения света. Это связано с жарой и повышенными нагрузками на сеть, передает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

Аномальная жара ожидается в Крыму в выходные «На фоне повышения температуры на полуострове выросло потребление электрической энергии, достигнув 17 июля значения 1266 МВт (для сравнения максимальное потребление 17 июня – 979 МВт). Причиной служат одновременное использование потребителями электроемких приборов при постоянной работе охлаждающих установок, кондиционеров и вентиляторов», — уточнили на предприятии.

В сообщении предупредили, что из-за перегрузок происходят точечные технологические нарушения в сетях и отключения света.