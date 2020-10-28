В Крыму из-за коронавируса запретили спортивные соревнования

Фото: pixabay.com

В Крыму из-за коронавируса отменят или перенесут спортивные соревнования. Об этом во время заседания оперативного штаба 28 октября сообщил Сергей Аксёнов. Сроки проведения ряда подобных событий уже сдвинуты, добавил глава Республики.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Поступила просьба запретить проведение соревнований – поддерживаем. Практически все крупные соревнования отменили, включая Всероссийский марафон, должен был быть в Ялте. Я с министром спорта Российской Федерации пообщался, договорились, что перенесём на другие сроки, соответственно. Всё что можно, без ущерба для репутации или для карьеры спортсменов, школьников и так далее, то что не помешает развитию, то что можно отменить и перенести на более поздние сроки».