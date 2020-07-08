В Крыму избрали меру пресечения пятерым участникам «Хизб ут-Тахрир»*

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя вынес решение в отношении задержанных в Крыму членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*.

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По сообщению пресс-службы суда, троим фигурантам дела инстанция избрала меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 сентября 2020 года, а одному — до 1 сентября.

Пятому участнику дела суд избрал домашний арест до 2 сентября текущего года.

Накануне Сотрудники Федеральной службы безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Крыму пресекли деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Тогда стало известно, что в результате операции задержаны трое главарей и четверо рядовых участников ячейки.

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Глава Крыма в свою очередь заявил, что задержание в Крыму руководителей и членов ячейки запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир»* является частью системной работы по борьбе с экстремизмом и терроризмом, которую очень последовательно и профессионально ведут российские правоохранительные органы.

*запрещенная в России организация