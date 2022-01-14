В Крыму ждут делегацию из Сирии

Вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов сообщил, что делегация представителей правительства САР едет в Крым для обсуждения вопросов экономического сотрудничества и туризма, передает Крыминформ.

Крым будет экспортировать товары в Сирию, Турцию и Чехию Прилетает делегация 17 января.

«Состоится заседание совместной крымско-сирийской рабочей группы по реализации подписанного в 2019 году соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве (из-за пандемии мы не могли провести заседание в 2020 и 2021 году). Планируется, что завершится работа подписанием итогового протокола рабочей группы – то, о чем мы договоримся. Второе – мы разработали план работы по реализации соглашения на 2022-2024 годы, планируем его подписать. Третье – это соглашение в области туризма между министерством туризма Крыма и сирийским министерством туризма. Делегация – восемь человек», – рассказал Мурадов.