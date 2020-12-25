В Крыму женщина избила мужчина деревянной шваброй и он скончался

Жительница Симферопольского района Крыма избила деревянной шваброй мужчину. Он скончался, передает пресс-служба прокуратуры РК.

Женщину, убившую сына в Симферополе, отправят в психиатрическую лечебницу Уточняется, что инцидент произошел в конце октября 2020 года. Между знакомыми произошла ссора, 37-летняя женщина схватила швабру и ударила потерпевшего в грудную клетку, туловище и по голове.

«Мужчина сбежал из дома на авто, и зашел в одно из бытовых помещений МУПа, где работал ранее. Там он скончался от полученных травм», — написали в сообщении.