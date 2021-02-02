В Крыму женщина отбилась от насильника маникюрными ножницами

Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю

Расследование уголовного дела в отношении 32-летнего неоднократно судимого жителя Бахчисарайского района завершено, сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю.

Мужчину обвиняют в покушении на изнасилование, в том числе – несовершеннолетней, и разбойном нападении с применением предмета, используемого в качестве орудия.

Следственный отдел по Симферополю установил: вечером 31 июля 2020 года нетрезвый мужчина у лесного массива по улице Объездной напал на идущую с водоема 13-летнюю школьницу, ударил ее камнем по голове, начал душить, избивать и попытался совершить в отношении нее насильственное деяние. Однако девушка вырвалась и стала звать на помощь. Тогда злоумышленник вырвал у нее сумку и скрылся с места преступления.

Подозреваемого задержали, суд заключил его под сражу. В ходе следствия во взаимодействии с полицией установлена его причастность к совершению аналогичного преступления на территории Бахчисарайского района.

Вечером 28 июня 2020 года он напал на улице на местную жительницу. Ударив камнем по голове, он повалил ее на землю и попытался совершить насильственное преступление, однако женщина смогла отбиться, нанеся злоумышленнику несколько ударов маникюрными ножницами.

Уголовное дело направлено прокурору с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.