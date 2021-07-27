В Крыму к курортному сезону модернизировали более 80 объектов размещения

В Крыму к этому курортному сезону году было модернизировано и реконструировано более 80 объектов размещения, открываются новые пляжи и туристические маршруты. При этом развитие курортной отрасли в Крыму следует приоритетным принципам безопасного и комфортного отдыха. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в ходе пресс-тура на новые и реконструированные объекты размещения, передает пресс-служба профильного ведомства.

В Крыму не будут вводить новые ограничения на въезд и отдых «Мы находимся на пути кардинального изменения отрасли. Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» развитие туристического бизнеса в Крыму становится системным и стратегически выверенным. Утвержденная правительственная программа выдачи льготных кредитов на строительство гостиниц и других объектов туристской инфраструктуры обеспечит Крыму туристическую привлекательность и максимальную доступность разнообразных качественных туристских услуг, а в дальнейшем полностью изменит ситуацию в санаторно-курортной сфере республики», — отметил Вадим Волченко.

Министр подчеркнул, что с начала года на 16 июля турпоток вырос на 40% до более чем четырех миллионов отдыхающих в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.