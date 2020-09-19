В Крыму количество зараженных COVID-19 увеличилось на 79 человек

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму еще у 79 человек обнаружили COVID-19 за сутки. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму до 29 сентября откроют новый госпиталь для зараженных COVID-19 Наибольшее число случаев было выявлено при обращении граждан за медпомощью — 59. Еще 16 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, четыре – при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 3573 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2276 человек.