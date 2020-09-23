В Крыму количество зараженных COVID-19 увеличилось на 81 человека

В Крыму за сутки зарегистрирован 81 случай COVID-19. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Севастополе за неделю количество случаев COVID-19 увеличилось в два раза Наибольшее число заражений было выявлено при обращении граждан за медицинской помощью — 62 случая. Девять — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям и еще девять — при скрининге здорового населения, один случай завозной.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 3889 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2469 человек.