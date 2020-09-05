В Крыму количество зараженных коронавирусом увеличилось на 43 человека

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

На территории Крыма зарегистрировано 43 случая COVID-19 за минувшие сутки. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аксенов заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Крыму уже пройден Большая часть случаев была выявлена среди контактных по ранее зарегистрированным случаям — 27 человек. Еще пять — при обращении за медицинской помощью, 11 — при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 2625 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1791 человек.