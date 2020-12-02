В Крыму коронавирусом за сутки заболели 233 человека, шестеро умерли

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В Крыму коронавирусом за сутки заболели ещё 233 человека. Об этом на своих страницах в социальных сетях 2 декабря написал глава республики Сергей Аксёнов.

Он уточнил, что из общего количества заразившихся 177 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. У 16 человек заболевание протекает бессимптомно.

Кроме того, ещё шесть пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за минувшие сутки. Об этом сказано на сайте Минздрава соседнего региона. Таким образом, общее количество летальных случаев в Республике – 299. Всего с начала пандемии в Крыму коронавирус подтверждён у 15 819 пациентов. Выздоровели за весь период – 11 907 человек.