В Крыму квартирант обчистил съемное жилье

Правоохранители задержали в Симферополе жителя Керчи, который подозревается в краже техники из арендованной квартиры на 128 тысяч рублей, передает пресс-служба МВД по РК.

Симферополь занял четвертое место в России по стоимости аренды жилья С соответствующим заявление в полицию обратилась 34-летняя хозяйка квартиры. Она рассказала, что шесть месяцев сдавал жилье в аренду керчанину, а спустя время мужчина перестал выходить на связь. Женщина решила проверить сохранность своего имущества и оказалось, что из ее квартиры пропал холодильник, стиральная машина, телевизор и кондиционер.

Правоохранители выяснили, что мужчина снял другое жилье в Симферополе. Его задержали полицейские и он признался в совершенном преступлении.