В Крыму купальный сезон начнется во второй половине июня

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что купальный сезон на Черном и Азовском морях наступит в середине-конце июня, передает Крыминформ.

В Симферополе за час во время ливня выпало около 30 мм осадков Он подчеркнул, что сезон наступает тогда, когда в воду может входить ребенок. То есть, когда температура моря достигает 22 градусов и выше.

«Такая температура прогнозируется на побережье Краснодарского края в середине июня, в Крыму – на неделю позже», – уточнил Вильфанд.