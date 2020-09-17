В Крыму лишили прав главу одного из сельских поселений за пьяную езду

В Крыму глава одного из сельских поселений Кировского района лишен прав и оштрафован за езду в состоянии опьянения, передает пресс-служба Кировского райсуда.

Москвича будут судить в Крыму за попытку подкупа инспектора ГИБДД Обвиняемый был признан виновным в совершении правонарушения в июле 2020 года. Он подал жалобу на постановление мирового судьи в Кировский райсуд.

«Решением судьи Кировского районного суда постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба обвиняемого – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», – добавили в суде.