В Крыму мать, убившую семилетнего сына, признали психически нездоровой

Симферополь, 16 октября — АиФ-Крым.

40-летнюю жительницу Симферополя, убившую собственного семилетнего сына, признали психически нездоровой и теперь могут отправить на принудительное лечение, сообщили в прокуратуре РК.

Страшное преступление произошло в начале февраля. Женщина припарковала свой Volkswagen Polo на улице Сельвинского в Симферополе. Позже прохожие найдут в салоне тело мальчика с 39 ножевыми ранениями и его мать без сознания возле машины. Что побудило мать убить собственного сына, неизвестно.

Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая выяснила, что обвиняемая страдает тяжелым хроническим психическим расстройством. Расследование уголовного дело закончено, теперь его рассмотрит Верховный Суд Республики Крым. Обвиняемую могут отправить на принудительное лечение.