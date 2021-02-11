В Крыму медики Минобороны РФ свернули «ковидные» госпитали — Аксенов

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму свернули мобильные госпитали для лечения больных COVID-19, которые были открыты медицинскими специалистами Минобороны РФ. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.

В Крыму за сутки коронавирус подтвержден у 149 человек «Медицинские специалисты Министерства обороны РФ завершили выполнение задач по оказанию помощи крымчанам в борьбе с коронавирусной инфекцией», — написал Аксенов.

Он выразил благодарность медикам за высококвалифицированную помощь крымчанам в борьбе с пандемией.