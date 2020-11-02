В Крыму могут сохранить графики подачи воды до конца 2021 года — власти

Графики подачи воды в Крыму могут быть продлены до конца следующего года. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксёнов сообщил о возможном ужесточении графика подачи воды в Симферополе Он подчеркнул, что такой сценарий возможен при сохранении засушливого периода с небольшим количеством осадков.

«Посмотрим, как будет дальше с погодой ситуация развиваться, но готовы к худшему. Договорились, что графики пока (сохранятся) до декабря 2021 года. Это в самом худшем варианте, если ни капли воды не будет», – заявил Аксёнов.