В Крыму могут ввести ковидные ограничения для туристов — СМИ

В Крыму могут ввести для туристов жесткие ограничительные меры из-за распространения COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В Крыму зафиксирован очередной максимум по числу заболевших COVID-19 Отмечается, что главная задача — разорвать цепи заражения COVID-19.

«Уже появились сообщения об увеличившихся за ночь продажах билетов в Крым, когда стало известно о возможном введении дополнительных выходных. Какие будут ограничения, пока непонятно, но они будут достаточно жесткими, особенно для прилетающих и приезжающих», – приводит агентство слова собеседника.