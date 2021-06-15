В Крыму могут ввести новые ограничения из-за роста числа заболевших ковидом

Власти Крыма разрабатывают комплекс ограничительных мер, который можно будет воплотить в реальность в случае сохранения положительной динамики роста числа заболевших COVID-19 в регионе, передает Крыминформ.

В Крыму могут вернуть ограничения из-за роста заболеваемости ковидом «Ситуация возвращается, с каждым днем выявляется все больше зараженных коронавирусом, причем доля госпитализированных растет. При сохранении положительной динамики по заболевшим у республики попросту не останется выбора, и все ограничения, вплоть до самых жестких, будут вынужденными, иначе в летний сезон с наплывом туристов система здравоохранения не справится», – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди главных причин роста заболеваемости — несоблюдение действующих остаточных ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации.