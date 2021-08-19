В Крыму мотоциклист врезался в «КамАЗ» и скончался

В Крыму мотоциклист насмерть разбился после столкновения с «КамАЗом», передает пресс-служба МВД по республике.

Один человек пострадал в ДТП под Симферополем ДТП произошло в четверг возле поселка Красногвардейское Красногвардейского района.

«Водитель 1986 года рождения, управляя мотоциклом Yamaha Y7F-600R, не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства «КамАЗ 5511», который осуществлял маневр поворота налево, совершил с ним столкновение», – уточнили в сообщении.