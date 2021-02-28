В Крыму МВД проводит проверку по ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка

Девушка погибла в ДТП в Симферополе.

Как сообщает МВД по Республике Крым, полиция проводит проверку по факту аварии. По предварительной информации правоохранителей, ночью 28 февраля 21-летний водитель BMW-3231 ехал по улице Киевской, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, и напротив торгового центра «Южная галерея» допустил занос машины вправо с последующим выездом за пределы проезжей части и столкновением с деревом.

Автомобиль загорелся. Вместе с водителем в машине находилась пассажирка. 20-летняя девушка сидела на переднем сидении. Она получила смертельную травму и скончалась до приезда скорой помощи.