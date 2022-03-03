В Крыму мужчина поджег дома сожительницы и соседа

Житель Симферополя обвиняется в умышленном поджоге чужого частного дома. Его будут судить, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

В Крыму пытались сбыть полкило наркотиков «Молодой человек через непродолжительное время после отбытия наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого преступления из ревности к своей сожительнице осуществил поджог частного дома мужчины, проживающего в соседнем доме», – говорится в сообщении.

Затем, спустя неделю после происшествия, мужчина поджег дом сожительницы в ходе конфликта с ней. На тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.