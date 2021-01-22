В Крыму мужчина скончался после удара в живот на спор

В Крыму житель Бахчисарайского района в состоянии алкогольного опьянения на спор ударил в живот приятеля и тот впоследствии скончался, передает региональная прокуратура.

В Крыму поймали водителя без прав и в состоянии наркотического опьянения «В ходе спора молодой человек нанес один удар кулаком в область туловища, чем причинил потерпевшему тупую травму живота, в результате чего последний скончался через несколько дней в медицинском учреждении», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел в октябре 2020 года. Было возбуждено уголовное дело.