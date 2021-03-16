В Крыму мужчина убил рабочего из Евпатории и с подельниками сжег его тело

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Следком подозревает в убийстве рабочего из Евпатории и укрывательстве преступления жителя Симферопольского района и двоих поддельников, передает пресс-служба регионального ведомства.

Крымчанина приговорили к колонии за покушение на убийство Обгоревшее тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено 6 марта около села Украинка (Симферопольский район).

«Погибшим оказался житель Евпатории, прибывший в Симферополь в первых числах февраля на заработки разнорабочим», – сообщили в пресс-службе.

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