В Крыму мужчина убил рабочего из Евпатории и с подельниками сжег его тело

Следком подозревает в убийстве рабочего из Евпатории и укрывательстве преступления жителя Симферопольского района и двоих поддельников, передает пресс-служба регионального ведомства.

Крымчанина приговорили к колонии за покушение на убийство Обгоревшее тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено 6 марта около села Украинка (Симферопольский район).

«Погибшим оказался житель Евпатории, прибывший в Симферополь в первых числах февраля на заработки разнорабочим», – сообщили в пресс-службе.