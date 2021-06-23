В Крыму мужчина украл у государства три миллиона рублей

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Фермер в Раздольненском районе полуострова заключил фиктивную сделку на покупку скота более чем за три млн рублей, передает пресс-служба МВД по РК.

Полиция раскрыла кражу оградок с могил на кладбищах Крыму Согласно данным полицейских, средства фермеру были выделены по госконтракту на бизнес-проект. Мужчина, чтобы получить средства, подделал документы: глава хозяйства заключил фиктивный договор о приобретении 37 голов скота на сумму 3 млн 334 тыс. рублей. Деньги, которые он получил, злоумышленник использовал не по целевому назначению.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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