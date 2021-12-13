В Крыму мужчина устроил наркопритон в хозяйственной пристройке своего дома

Житель Кировского района Крыма устроил наркопритон во дворе своего дома, передает пресс-служба МВД по РК.

Севастопольскому студенту грозит тюрьма за приобретение наркотиков В ведомстве отметили, что 27-летний мужчина приспособил для этих целей хозяйственную пристройку, которую систематически посещали «гости». Во время таких встреч хозяин вместе с ними употреблял наркотики. Правоохранители изъяли более 256 граммов конопли.

«Со слов подозреваемого, в августе 2021 года кусты конопли он нашел у дороги, неподалеку от места проживания, и решил высушить с целью собственного употребления», — сказано в сообщении.