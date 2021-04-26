В Крыму мужчине заплатили 40 тысяч рублей за поджег иномарки

В Крыму мужчина поджег автомобиль «Mersedes-Benz E220D 4 Matic». За это он получил 40 тысяч рублей и два года лишения свободы, передает пресс-служба Алуштинского городского суда.

В Феодосии пьяная женщина подожгла кафе Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда принял предложение от незнакомца и совершил незаконные действия. Также загорелся и припаркованный рядом с иномаркой автомобиль «Peugeot Partner». Он стал непригоден для эксплуатации из-за повреждений.

Мужчина признал свою вину.