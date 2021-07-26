В Крыму на 21 день продлили запрет на посещение лесов

В Крыму продлен запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта. Опубликован соответствующий приказ.

На каком основании у крымчан теперь будут брать плату за посещение леса? «Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым, Минприроды продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», — утончили в документе.

В тексте отмечается, что исключение составляют только специально оборудованные места в лесной зоне.