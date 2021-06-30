В Крыму на 35% исполнен план вакцинации

Чтобы достичь поставленной задачи по вакцинации населения от COVID-19, Крыму необходимо в три раза увеличить темпы вакцинации, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на министра здравоохранения РК Александра Остапенко.

В Крыму будут вводить локдауны в случае не соблюдения антиковидных мер От отметил, что сейчас за сутки в регионе вакцинируемая около девяти-10, иногда 11 тысяч человек. Первый компонент из всех получает около пяти-шести тысяч.

«Это достаточно неплохой показатель, но для достижения нашего «крымского миллиона» нам необходимо в среднем в три раза увеличить тот темп вакцинации, который мы имеем на сегодняшний день, все ресурсы у нас есть», — пояснил он.