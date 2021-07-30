В Крыму на ближайшие два года решили проблему с водой — Хуснуллин

На ближайшие два года в Крыму решены проблемы с водой, передает Крыминформ, ссылаясь на зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

Надолго ли хватит Крыму запасов подземных вод? Он подчеркнул, что, при этом, работы по обеспечению дополнительных источников водоснабжения и снижению потерь в сетях не останавливаются.

«На сегодняшний день скважины разбурены, обвязаны, многие поданы в сети уже. Большие работы производятся по снижению потерь, 14 объектов находятся в стройках. Мы на всякий случай готовим систему опреснительной установки, если воды будет не хватать. То есть сейчас мы считаем, что на ближайшие два года проблема с водой у нас решена», — отметил он.