В Крыму на «дистанционке» учатся более 1,1 тыс школьников

На дистанционном обучении в Крыму находятся более 1,1 тысячи учащихся средних школ. Об этом рассказала министр образования, науки и молодежи РК.

В Севастополе число зараженных COVID-19 превысило 4000 с начала года «На 24 ноября в детских садах закрыто 20 дошкольных групп, в них 419 детей. Учащиеся 50 классов 33 образовательных организаций – это 1 137 детей – переведены на дистанционное обучение», – уточнила Лаврик.

В Крыму COVID-19 подтвержден у 14237 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 10 212 человек.