В Крыму на дистанционном обучении находятся 33 школы и 515 классов

Из-за осложнения эпидемиологической ситуации на дистанционную форму обучения переведены более 30 школ и один дет сад, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на пресс-службу Министерства образования, науки и молодежи полуострова.

Эксперт КФУ рассказала, повлияет ли COVID-19 на курортный сезон в Крыму «На сегодняшний день на дистанционную форму обучения переведены 33 общеобразовательных учреждения, из которых 12 из-за заболеваемости коронавирусом, 21 – по ОРВИ. Кроме того на дистанционном обучении 515 классов из 173 школ. 180 из-за коронавируса и 335 по ОРВИ», – сообщил представитель ведомства.

Напомним, что класс вынужден уйти на «удаленку» в случае, если болеют более 20% учеников. При этом, школа отправляется на удалённую форму обучения, если не работают более 20% классов.