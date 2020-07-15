В Крыму на двух маршрутах пригородных поездов появятся новые остановки

С сегодняшнего дня на двух уже зарекомендовавших себя маршрутах пригородных поездов появятся дополнительные остановки. В пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании отметили, что это не скажется на времени нахождения в пути.

Фото пресс-службы ЮППК.

— Замена подвижного состава дала возможность увеличить скорость движения пригородных поездов и сократить общее время в пути более 5 часов, что позволило назначить дополнительные остановки для посадки/высадки пассажиров, — сказал гендиректор компании Алексей Ильиных.

Дополнительные остановки введены на маршрутах:

— по станции Остряково вводится стоянка трем из шести экспресс-маршрутам Севастополь — Евпатория (поезда №№ 6204/6203, 6206/6205, 6215/6216).

— по станциям Ефремовская, Краснопартизанская, Азовская, рзд. 30 км вводятся стоянки четырех из шести экспресс-маршрутов Симферополь – Феодосия (поезда №№ 6120/6119, 6110/6109, 6112/6111, 6114/6113).