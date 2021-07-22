В Крыму на пожарах с начала года погибли 45 человек

В Крыму с начала года зафиксировано около 1300 пожаров и возгораний. За это время из-за стихии погибло 45 человек, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на замминистра ЧС РК Максима Грамотного.

Он уточнил, что число пожаров и погибших в результате них человек в этом году ниже, чем за аналогичный период 2020 года.

«В прошлом году к этой дате у нас уже было зафиксировано 2250 пожаров. Динамика снижения — 42%. Также уменьшилось количество погибших — в прошлом году был на этот период 61 погибший, в этом году — 45», — уточнил Грамотный.