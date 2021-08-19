В Крыму на реновацию отелей дадут льготные кредиты

В Крыму правительство региона и Ростуризм запускают программу льготного кредитования гостиничного бизнеса со ставкой от трёх до пяти процентов. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксёнов на своих страницах в социальных сетях. Он подчеркнул, что подъёмные для бизнеса кредиты помогут улучшить существующие в отелях и гостиницах условия или же создать объекты качественно нового уровня.

Системообразующий банк полуострова уже получил 11 предварительных заявок на проектное и инвестиционное финансирование предприятий рекреационно-курортной отрасли на общую сумму 26 миллиардов рублей. Кроме того, крупные инвесторы курортных проектов смогут претендовать на дополнительные преференции на региональном уровне. Координировать взаимодействие бизнеса с банками и федеральными структурами будет министерство курортов и туризма Республики.

Сергей Аксёнова отметил, что только к сезону 2021 года в Крыму модернизировано и реконструировано более 80 объектов размещения.