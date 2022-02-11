В Крыму на следующей неделе ожидаются морозы ночью

Синоптики обещают в Крыму морозы до семи градусов ниже нуля с предстоящего воскресенья, передает Крымский гидрометцентр.

В Крыму существует опасность схода селей В сообщении подчеркнули, что обширный антициклон будет управлять погодой Крыма до конца следующей недели – 17 февраля.

«В субботу 12 февраля: без осадков, ветер северо-западный 10-15 метров в секунду, температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла. В воскресенье прохладнее: ночью 1-6 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла», – говорится в сообщении.