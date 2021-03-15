В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение

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Сильное ухудшение погоды прогнозируют в Крыму на 16, 17 и 18 марта. Об этом предупреждают Главное управление МЧС России по РК и Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В эти три дня ожидаются сильные дожди, усиление юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду с переходом на юго-западный.

В таких условиях высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ. Возможны подтопления территорий, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Возможны падение рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций и деревьев, обрывы линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Находиться в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях при такой погоде опасно для жизни.