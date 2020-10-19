В Крыму набирают волонтеров для помощи пожилым на изоляции

Крым, 19 октября — АиФ-Крым.

В Крыму снова объявили поиск волонтеров, которые будут помогать пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

Республиканский волонтёрский штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции возобновляет работу. Пожилые крымчане смогут обращаться за помощью, если им нужно организовать доставку еды и медикаментов. Для этого им нужно только позвонить на горячую линию по телефону 8-800-200-34-11.

Присоединиться к работе штаба могут все желающие. Записаться можно по телефону 8-978-579-50-86.