В Крыму начали подготовку к строительству опреснительной установки

В Сакском районе Крыма стартовала подготовка к строительству опреснительной установки, передает Крыминформ со ссылкой на главу РК Сергея Аксенова.

Крым и Севастополь получат 8,2 млрд рублей на опреснение морской воды «Готовимся к строительству опреснительной установки во Фрунзе (Сакский район). С коллегами из федерального центра в пятницу закончили все переговоры», – уточнил Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что опреснение остается единственным возможным гарантированным источником получения пресной воды в нужном количестве.