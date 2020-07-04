В Крыму начнут пускать зрителей на спортивные матчи

В Крыму разрешили присутствие зрителей на спортивных матчах. Соответствующие поправки были внесены в указ главы РК Сергея Аксенова об объявлении в регионе режима повышенной готовности.

В Крыму с понедельника возобновят работу кинотеатры «Действие настоящего подпункта (о запрете массовых мероприятий) не распространяется на… игровые виды спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения», – уточнили в тексте документа.

Ранее стало известно, что в Крыму с понедельника возобновят работу кинотеатры.