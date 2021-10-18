В Крыму наказали бизнесмена за незаконную торговлю водой

В Крыму взыскали почти миллион рублей с местного предпринимателя, который пользовался недрами в Советском районе без оформления лицензии, передает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Аксенов рассказал о строительстве опреснительной станции в Крыму В сообщении отметили, что ИП с 2017 года добывал подземную воду и поставлял ее жителям села Привольное без оформления лицензии. Объем незаконно изъятой воды из скважины составил более 32 тыс. кубометров.

«В этой связи размер вреда, причиненного в результате самовольного пользования недрами, составил порядка миллиона рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.