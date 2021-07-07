В Крыму намерены ужесточить антиковидные меры еще в четырех муниципалитетах

В Крыму планируют ужесточить коронавирусные ограничения еще в четырех муниципалитетах. С таким предложением выступил Роспотребнадзор, передает Крыминформ, ссылаясь на руководителя регионального ведомства Наталью Пеньковскую.

В Крыму COVID-19 обнаружен у 335 человек за сутки «Значительно активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском районе – за последние три недели в 2,3 раза, в Красногвардейском районе – в 2 раза, в Феодосии – в 2,6 раза и в Судаке такая же картина. В связи с этим сегодня будут внесены предложения по внесению перечисленных административных территорий в тот пункт указа с более жесткими ограничениями», — подчеркнула она.

Напомним, что сейчас более жесткие ограничения установлены в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште.