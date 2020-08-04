В Крыму насчитали более 9000 нелегальных гостиниц

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил до конца октября разработать меры по легализации средств размещения, которые сдаются в аренду и, при этом, расположены на землях под индивидуальное жилищное строительство, передают «РИА Новости (Крым)».

Владельцу гостевого дома в Симеизе грозит срок за размещение туристов «Предварительно в результате работы всех комиссий у нас выявлено больше девяти тысяч объектов, которые потенциально занимаются сдачей в аренду жилья, построенного на участках под ИЖС», — отметил Аксенов.

До конца года региональное министерство курортов и туризма внесет законопроект, который позволит таким объектам в Крыму легализировать свою работу. В частности, речь идет о придании статуса гостевого дома.