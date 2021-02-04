В Крыму нашли неизвестный сорт дерева с уникальной окраской листьев

Учёный КФУ обнаружил неизвестный ранее сорт дерева вида Айлант высочайший с необычной окраской листьев, к появлению которой привела генетическая мутация. Открытие сделал профессор, зав. кафедрой биологической химии Медицинской академии Крымского федерального университета Константин Ефетов, передает пресс-служба университета.

В Симферополе не планируют масштабный снос деревьев в ходе благоустройства Высота дерева составляет четыре метра, оно было найдено в Джанкойском районе.

«В июне 2020 года во время экспедиции в районе Джанкоя я обнаружил дерево с необычной окраской листьев. К появлению уникального узора привела генетическая мутация, при которой хлорофилл не синтезируется в некоторых частях листовой пластинки. Найденный экземпляр – новый сорт Айланта высочайшего. Мы его будем описывать вместе с профессором Агротехнологической академии КФУ Андреем Васильевичем Еной», – рассказал Константин Ефетов.